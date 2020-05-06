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Bilim kurulu akıllı telefonlar için uyardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu’nun belirttiğine göre; normalleşme sürecinde iş yerlerindeki dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli.

Bilim kurulu akıllı telefonlar için uyardı!

Hijyene karşı savunmasız olan koronavirüs’ü yenmenin tek yolu dikkat etmekten çıkıyor. Bu yüzden gün içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz cep telefonu, klavye, laptop ve tablet gibi teknolojik ürünleri dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu dezenfekte işlemi için dezenfekten veya dezenfekten özellikli ıslak mendiller kullanılabilir.

Elle sık dokunulan yüzeyler daha çok temizlenmeli. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ya da paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı.

Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ile açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu sebeple bu tür alanların su ve deterjanla temizliği yeterli olacaktır.

Dezenfektan tünelleri gibi insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca bu kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık problemleri gelişebilir.

AKILLI TELEFONLAR NASIL TEMİZLENMELİ?

Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli. Dezenfeksiyon için kaliteli dezenfektanlar kullanılmalı.

Umumi tuvaletlerin temizliği sık yapılmalı. Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya makineler ile yıkanabilir, sıcak buhar da uygulanabilir. Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90 derecede yıkanmalı. Tekstil ürünler silkelenmemeli.

Toplu ulaşım araçları günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere deterjanlı suyla temizlenmeli.

Rutin çevre temizliği yapan personel, iş forması ve ihtiyaç oldukça iş eldiveni ile çalışmalı. Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı. İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalı. Yoğun kirlenme olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmeli.

Rutin çevre temizliği yapan personel, iş forması ve ihtiyaç oldukça iş eldiveni ile çalışmalı. Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı. İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalı. Yoğun kirlenme olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmeli.

Evcil hayvanlar dışarıda diğer hayvanlarla temasta bulunmamalı, parklara götürülmemeli. Covid-19 hastalığı olan kişiler, hayvanlarını başka bir eve götürmeli.

Böyle bir imkânı yoksa hayvanını korumak için maske kullanmalı. Eğer hayvanda hastalık bulgusu varsa Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Enstitüleri’nde test yaptırmalı. Pozitif çıkarsa 14 gün evde izole etmeli.

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