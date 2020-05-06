Bilim kurulu akıllı telefonlar için uyardı!

Hijyene karşı savunmasız olan koronavirüs’ü yenmenin tek yolu dikkat etmekten çıkıyor. Bu yüzden gün içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz cep telefonu, klavye, laptop ve tablet gibi teknolojik ürünleri dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu dezenfekte işlemi için dezenfekten veya dezenfekten özellikli ıslak mendiller kullanılabilir.

Elle sık dokunulan yüzeyler daha çok temizlenmeli. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ya da paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı.

Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ile açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu sebeple bu tür alanların su ve deterjanla temizliği yeterli olacaktır.

Dezenfektan tünelleri gibi insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca bu kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık problemleri gelişebilir.