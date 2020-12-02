Bilim Kurulu Aşı Gündemiyle Toplanıyor

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir kez daha toplanıyor. Kurul’un gündeminde birinci sıradaki madde aşı konusu olacak.

Türkiye’de son günlerde artan vaka sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunlukların ardından Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantıda yeni alınan önlemler ve değerlendirmeler yapılacak.

Toplantı saat 17’de başlayacak ve video konferans yöntemiyle yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de salgına karşı aşı uygulamasının 10 gün içerisinde başlayacağını açıklamasının ardından kurulda bu konunun detaylı şekilde konuşulacağı düşünülüyor.

Türkiye hali hazırda Çin’den 50 milyon doz aşı sipariş etmiş durumda. Hükümet Çin’den gelen aşının ücretsiz olarak yapılacağını açıklamıştı. Kurul’da aşının yapılacağı öncelikli grupların ve aşılama yöntem ve takvimine dair detayların konuşulması bekleniyor.

Türkiye Çin dışında başta Pfizer ve BioNTech firmasının ürettiği aşı olmak üzere diğer aşı üreticileriyle de irtibat halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada diğer firmalarla da aşı temini konusunda görüşmeler yapıldığını dile getirmişti. Ancak Çin’den alınacak aşı dışındaki diğer üreticilerin aşıları ücretli olacak. Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe komisyonunda HDP’nin, tüm aşıların ücretsiz olması ve bununla ilgili bakanlık bütçesine ek kaynak sağlanması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Kurulda ayrıca yerli aşı çalışmalarının da gündeme gelmesi ve yerli aşı çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Yerli aşının Nisan ayı itibariyle kullanılmaya başlanması bekleniyor.

