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Bilim Kurulu Aşı Gündemiyle Toplanıyor

20.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bilim kurulu bugün saat 17’de toplanacak. Kurulun gündeminde aşı temini ve aşılama programı ön plana çıkıyor. Toplantıya Biontech kurucusu Prof. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu Aşı Gündemiyle Toplanıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bilim kurulu bugün saat 17’de toplanacak. Kurulun gündeminde aşı temini ve aşılama programı ön plana çıkıyor. Coronavirüsü aşısını bulan Biontech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de toplantıya telekonferans yöntemiyle katılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech şirketi kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’ye aşı temini konusunda görüşlerini paylaşacağını söyledi.

Türkiye, Eylül ayına kadar Biontech firmasından 90 milyon almayı planlıyor. Bakan Koca’nın açıklamasına kadar Türkiye Haziran ayında 30 milyon doz Biontech aşısı alacak. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, bu hafta Çin’den de 10 milyon doz daha Sinovac aşısının gelmesi bekleniyor.

Türkiye bugüne dek 27 milyon doz aşı yapmış durumda. Bilim Kurulu toplantısında, bundan sonraki süreçte aşılama programına ilişkin detaylar da masaya yatırılacak. Bakan Koca, Haziran ayı sonuna kadar 20 yaşın üzerindeki işgücünde bulunan kişilerin aşılanmasının hedeflendiğini dile getirmişti. Bakan Koca, söz konusu programın uygulanması halinde Temmuz ayı gibi toplumsal bağışıklığın sağlanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanacağını ifade etmişti.

Bilim Kurulu toplantısında ayrıca, son olarak uygulanan tam kapanma sürecinin ardından ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecek. Kurul ayrıca, 1 Haziran’da uygulanmaya başlanacak kademeli normalleşmenin ikinci kısmına ilişkin önlemler konusunu da görüşecek. Ancak kurulun kararlarının bir yaptırım bulunmuyor kurul ancak Cumhurbaşkanı ve kabineye tavsiye niteliğinde kararlarını iletiyor.

Bilim Kurulu’nda sürmekte olan yerli aşı çalışmaları da konuşulacak. Türkiye’nin Eylül ayında yerli Corona virüsü aşısı üretimine başlayabileceği ifade ediliyor.

Kurul toplantısının ardından saat 19’da basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla birlikte Prof. Dr. Uğur Şahin’in de katılacağı belirtildi. Bakan Koca, Biontech’ten aşı temini konusunda rakamları Prof Dr. Şahin’in kendisinin açıklamasını istediğini söylemişti.

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