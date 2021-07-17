Bilim Kurulu, aşı olmayanların kalabalık ve kapalı ortamlardaki etkinliklere alınmamasını önerdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi.

DHA'nın haberine göre Bilim Kurulu'nun önerisinin, Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayram tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı. Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi.

Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi.

DHA haberinde, İsrail'de Mart ayında 'Yeşil Geçiş' uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı. Buna göre aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler 'Yeşil Geçiş' adı verilen aşı kimliği restoranlara, kafelere, spor merkezlerine girebildi. Danimarka da Nisan ayında 'Coronapas' uygulaması başlatıldı. Avusturya ve İsviçre'de de aşı olmayanlara yönelik benzer uygulamalar mevcut.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kısıtlamasız seyahatlerin yeniden başlamasını mümkün kılan "Dijital Covid Sertifikası" uygulaması da Temmuz başında yürürlüğe girdi. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB dışındaki bazı ülkelere uygulanan, "zorunlu haller dışında seyahat kısıtlaması"na devam edilecek.

17 Temmuz itibarıyla Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 63'üne birinci doz Covid aşısı yapıldı. İkinci doz ise yaklaşık yüzde 33'lük kesime yapıldı.

Temmuz ayında 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları için üçüncü doz aşılama başladı.