Bilim Kurulu kabineye "kapsayıcı öneriler" sunacak

Koca, Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü" diye ekledi.

Koca, "Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici" uyarısında bulundu.

6 ilde kritik seviye

Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirtirken ülke genelinde geçen Kasım ayında yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oranın yüzde 53'lere kadar düştüğünü söyledi.

"Kapsayıcı öneriler sunacağız"

Bilim Kurulu'nun Salı günkü kabine toplantısında ne yönde tavsiyelerde bulunacağına dair de konuşan Koca, "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Yarın kabine toplantısında kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar" ifadesini kullandı.