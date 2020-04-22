Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı. Rehberde, "Ramazan ayında insanlar arasındaki iletişim ve temas daha da fazla olmaktadır. Bu durum COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebilir Ramazan ayında dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler bulunmaktadır" denildi.

Rehberde alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

1.Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

2.Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazan ayında yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalıdır. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteği ile faaliyetler yapılabilir.