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Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirleri açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, ramazan ayında dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken tedbirlere ilişkin rehber yayınladı.

Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı. Rehberde, "Ramazan ayında insanlar arasındaki iletişim ve temas daha da fazla olmaktadır. Bu durum COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebilir Ramazan ayında dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler bulunmaktadır" denildi.

Rehberde alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

1.Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

2.Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazan ayında yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalıdır. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteği ile faaliyetler yapılabilir.

3.Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemelidir. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar/porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalıdır.

4.Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeleri ve kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemelerin sağlanması gerekmektedir. Ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemeleri gerekmektedir. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalıdır.

5.Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmelidirler.

6.Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.

7.Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalıdır. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler kesinlikle yapılmamalıdır.

8.İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir.

9.Ramazan ayı boyunca yapılacak zekât, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

10.Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalıdır.

11.Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Ramazan

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