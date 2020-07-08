Bilim Kurulu Saat 17'de Toplanıyor

Corona virüsü salgınıyla mücadelede gelinen noktayı değerlendirmek ve bundan sonrasında alınacak tedbirler konusunu görüşmek üzere Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17’de başlayacak.

Kurul, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında bu toplantısını da video konferans yöntemiyle yapacak. Toplantıda 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrasında gelinen nokta değerlendirilirken yaklaşan Kurban Bayramı’na ilişkin de yapılması gerekenler ve önlemlerin belirlenmesi bekleniyor.

Okulların 31 Ağustos’ta açılma kararı da kurulda yeniden değerlendirilecek konulardan biri olacağı tahmin ediliyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19’da toplantıda alınan tavsiye kararları ve değerlendirmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

