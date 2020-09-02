Bilim Kurulu Salgında Son Durum ve Tedbirleri Görüşmek İçin Toplanıyor

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden ve son günlerde vaka sayılarının artışa geçtiği Türkiye’de, Corona virüsü salgınıyla ilgili Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17’de yapılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

Toplantıda, Türkiye’de son dönemde vaka sayılarının yeniden bin 500’ün üzerine çıkması ve can kaybı sayılarının yükselmesi nedeniyle alınması gereken yeni tedbirlerin konuşulması bekleniyor. Öte yandan yine okulların 21 Eylül’de açılıp açılmayacağına dair de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

İllerde Hıfzıssıha kurulları aracılığıyla Valiliklerin aldığı tedbirler de yine bilim kurulunda görüşülecek konular arasında olacak. Bilim Kurulu önümüzdeki günlere yönelik olarak yeni tedbirlerle ilgili tavsiye kararları alıp almayacağı da merak konusu.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bakan Koca’nın son dönemde açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı şeklindeki eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

