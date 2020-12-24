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  4. Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Çin aşısı ne kadar etkili, yan etkileri neler?

Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Çin aşısı ne kadar etkili, yan etkileri neler?

24.12.2020 19:58 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Çin aşısı ne kadar etkili, yan etkileri neler?

Çin aşısıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi. Aşının etkisinin 21'inci günden itibaren ortaya çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarının devamında sözü Prof. Dr. Serhat Ünal'a verdi. Ünal, faz 3 çalışmaları hakkında bilgi verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

Çin'in SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı.

900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir.

Yüzde 95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun yüzde 50 olmasını yeterli görüyor. Yüzde 91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

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EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı.

Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor.


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