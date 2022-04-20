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BİLİM KURULU TARİHİ! Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı?

20.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske yasağı kalkıyor mu sorusu son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulunda maske yasağının kalkması konuşulacak. Bakan Koca maske takma zorunluluğunun kalkacağının sinyali verilmişti. Okul, otobüs, metrobüs gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda hala maske takılıyor. Bilim Kurulu Toplantısında maske yasağının kalkıp kalmayacağı netlik kazanacak. İşte detaylar!

BİLİM KURULU TARİHİ! Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı?

Maske yasağının ne zamana kalkacağı sorusu vaka sayısındaki düşüşün etkisiyle sorulmaya devam ediyor. 20 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı'nda Bakan Koca tarafından ele alınması bekleniyordu ancak toplantı ertelendi. Herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı bir sonraki haftaya yapılacak. Açık alanlarda maske uygulamasına son verilmişti, kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam etmektedir. Milyonların gözü kulağı kapalı alanlarda maske yasağının kalkıp kalkmasına çevrildi. Peki Maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilen detaylar...

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Düşen vaka sayılarıyla birlikte rahatladığımız bir döneme girdiğimizin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları üzerine binlerce vatandaş maske zorunluluğuna dair bir gelişme olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor.

Bakan Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu.

BAKAN KOCA: SALGIN ARTIK GERİDE KALDI

Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kötü günlerin geride kaldığını şu sözlerle ifade etti:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapalı alanda maske zorunluluğu hakkında; "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." şeklinde konuşmuştu ancak toplantı bir sonraki haftaya ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
maske bilim kurulu
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