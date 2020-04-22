Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca, basın toplantısı düzenledi. İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar: Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım. Biraz sonra paylaşacağım verilerden önce altını çizmek istediğim konular var. Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız düşüyor, kesin olan budur. Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu. Yüzde 80'lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60'lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceden bile dolu değildir.

Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'de hiçbir sonuç arka planı bilen için sürpriz değildir. Dünyanın pek çok ülkelerinde hastaların stadyumlarda, AVM'lerde tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5,5 Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3, oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir. Türkiye'de vakaların pinomaniye dönüşüm oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'dan yüzde 12'ye kadar vakaların zatürreye dönüşüm olanı düştü. Burada kritik durum zatürre oranı ne kadar düşürülürse ölüm oranı o derece azalmaktadır. Yoğun bakımda entübe edilen hasta sayısı o oranda azalmaktadır. "HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 8'İ 60 YAŞINDAN KÜÇÜK" Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i, 60 yaşından küçük, hiçbir hastalığı olmayan kişilerdir. Kimse, 'Bu hastalık bana bir şey yapmaz' dememelidir. "BİLİNÇLİ HAREKET ETMEMİZ ÖLÇÜSÜNDE NORMALLEŞME TAKVİMİ GECİKMEYECEKTİR" Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Kurallara uyduğumuz takdirde normallaşme takviminde sarkma olmayacaktır. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir.

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Cuma günü Ramazan başlıyor. Sanıyorum ki en özeli, insana onu günlük alışkanlıkların dışına çıkaran bir gücü vermesidir. Bir karara uyma ve onu bozma sınavı olmasıdır. Bugünlerde tam ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Oruç tutanların Ramazan'da tedbirlere daha sıkı uyacağına inanıyorum. Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları,sosyal ortamları,ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim. SORU-CEVAP VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI: VİRÜSÜ ÇOK FARKLILAŞTIRMIYOR Yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de benzer bir şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun virölansının çok etkilemediği şekilde. Önümüzdeki günlerde daha detaylı çalışmaların sonuçları gelmiş olur ve sizleri bilgilendirmiş oluruz. Bu mutasyonların virüsü çok farklılaştırmadığını şu an söyleyebiliriz. İKİNCİ DALGA OLUR MU? Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur.