Bilim Kurulu Toplanıyor

Corona virüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.

Saat 17’de başlayacak olan toplantı, yine video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, saat 19 civarında alınan tavsiye kararlarına ilişkin bir basın açıklaması yapacak.

Kurulun, normalleşme sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler ve bundan sonrasına yönelik uygulamalarla ilgili konuları masaya yatırması bekleniyor. Gençler, çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı konusunda bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türkiye’de son olarak açıklanan verilere göre 165 bin 555 vaka görülürken toplam 4 bin 585 kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Türkiye, dünyada hastalığın görüldüğü 200 civarında ülke arasında vaka sayısı bakımında 10., can kaybı açısından da 17. sırada bulunuyor.

Öte yandan dünya genelinde vaka sayısı 6,5 milyona yaklaşıyor. Yeni Corona virüsü COVID-19 nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı da 400 bine doğru ilerliyor.

Dünyada şu ana kadar 2 milyona yakın vakayla hastalığın en etkili olduğu ülke Amerika oldu. Vaka sayısında son dönemde görülen artışla birlikte Latin Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada bulunuyor.

