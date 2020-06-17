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Bilim Kurulu Toplanıyor

17.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bilim kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Kurulun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17’de toplanacağı açıklandı

Bilim Kurulu Toplanıyor

Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bilim kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Kurulun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17’de toplanacağı açıklandı. Bakan Koca’nın toplantının ardından saat 19 civarında açıklama yapması bekleniyor.

Bilim kurulunun, Türkiye’de normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana gelinen durumu değerlendirmesi bekleniyor. Son günlerde artan vaka sayılarının ardından maske takma zorunluluğunun yaygınlaştırılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının kısmen ya da tüm şehirler için geri getirilmesi ve benzeri önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Bilim kurulunun alacağı tavsiye niteliğindeki kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na aktarması ve önlemlere ilişkin nihai kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınması ve açıklanması bekleniyor.

Bilim Kurulu’nun bugün toplanacak olmasına karşın Bakanlar Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

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