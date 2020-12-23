Bilim Kurulu Toplanıyor

Corona virüsü salgınında gelinen son noktayı değerlendirmek üzere Bilim Kurulu bugün saat 17’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından saat 19’da Sağlık Bakanı Koca’nın alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu’nun öncelikli gündem maddesinin aşı konusu olması bekleniyor. Bakan Koca daha önce 11 Aralık’ta, Çin’den Türkiye’ye aşıların geleceğini 15 günlük bir değerlendirmenin ardından da Aralık ayının son haftasında aşılama başlayacağını açıklamıştı. Ancak gelinen noktada da bu takvimde bir sarkma olduğu görülüyor. Bilim Kurulu’nun aşıların temini ve uygulanmasına ilişkin takvim ve yöntem üzerinde görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca haftasonları ve haftaiçi uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi ve yeni önlemler konusu da Bilim Kurulu’nın gündeminde olacak.

