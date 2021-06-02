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Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

02.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18:00’de açıklama yapacak.

Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00’de açıklama yapacak.

Bakan Koca'nın aşı çalışmaları ve normalleşme adımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

24 SAATTE 9 BİN 457 BİN YENİ VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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