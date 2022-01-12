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  4. Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik saat belli oldu... Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik saat belli oldu... Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

12.01.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Koronavirüsle mücadeledeki son gelişmelerin ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.30'da yapılacak. Son verilere göre 70 bini geçen vaka sayısı sonrası yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak ve alınan kararlar duyurulacak.

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik saat belli oldu... Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Omicron varyantının etkisiyle artışa geçen ve son verilere göre 75 bine dayanarak rekor seviyeye çıkan vaka sayıları endişe verirken, "Yeni tedbirler gelecek mi, kısıtlama olacak mı?" soruları da yeniden akıllara geldi.

Gelen haberlere göre kafe, restoran ve sinema salonları gibi yerlerde yeniden yüzde 50 kapasite kuralı uygulanması gündemde. Ayrıca mekânlara girişte 3. doz aşı şartı getirilmesi de masadaki konulardan biri.

VAKA SAYISI 75 BİNE DAYANDI

Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 266 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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KARANTİNA SÜRESİ KISALTILMIŞTI

En son geçen hafta yapılan toplantıda pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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okulları kapatın biran evel bir ilden diğer ile geçişide kısıtlayan bir aya ortalık tertemiz olur

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