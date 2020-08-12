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Bilim Kurulu Toplanıyor Okulların Açılması Konusu Masada Olacak

12.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Corona virüsü Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha toplanıyor. Okulların açılması konusunda alınacak tavsiye kararı bekleniyor

Bilim Kurulu Toplanıyor Okulların Açılması Konusu Masada Olacak

Corona virüsü Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha toplanıyor. Kurul son olarak iki hafta önce toplanmıştı.

Corona virüsü salgınıyle ilgili Türkiye’de gelinen son durum ve alınan ve alınacak ek tedbirlerin değerlendirileceği toplantı saat 15’ta başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu’nun gündemindeki en merak edilen konuysa okulların açılma tarihiyle ilgili alınacak tavsiye kararı olacak. Daha önce Türkiye’de eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacağının ilan edilmesine karşın son günlerde artan vaka sayıları sonrası okulların açılma tarihinin ertelenmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Beklenti özel okulların önümüzdeki hafta devlet okullarının da 31 Ağustos'ta eğitimlere yine online olarak başlamaları ve okulların açılma tarihinin bir süre daha ertelenmesi yönünde.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da bugün yapılacak Bilim Kurulu’nun işaret edilmesi bu konudaki beklentileri de arttırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki (Bugün)Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca’nın Rusya’nın aşıya ilişkin açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Koca daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Rusya ve Çin’le birlikte aşı çalışmaları konusunda işbirliği bulunduğunu ifade etmişti.

Son dönemde bazı şehirlerde vaka sayılarının arttığı ve hastanelerde ve yoğun bakımlarda boş yer kalmadığına yönelik iddialar her need kadar daha önce Bakan Koca tarafından yalanlanmış olsa da bugünkü basın toplantısında da gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.

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