Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkalığında bugün toplanıyor. Öğleden sonra başlaması planlanan toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan, bugünkü toplantının ayrıntılarına ilişkin şunları ifade etti:

Henüz saati belli değil ancak bugün Koronavirüs ile Mücadele Bilim Kurulu'nun toplanmasını bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesini ve bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz.

'OLDUKÇA KRİTİK BİR TOPLANTI OLACAK'



Peki, Bilim Kurulu toplantısında neler ele alınacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki yol haritası ele alınacak. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası özellikle cuma günü bazı manzaralar ortaya çıkmıştı. Sosyal mesafenin ve sosyal izolasyonun sağlanmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntülerin üzerinden 15 gün geçti. Dolayısıyla o manzaraların bugüne ne gibi yansımalarının olduğu takip edilecek. Aslında Bilim Kurulu bunu da değerlendirmiş olacak. Oldukça kritik bir toplantı olacak. Koronavirüs vakalarında artış var mıdır ve bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, tüm bunlar masaya yatırılacak.