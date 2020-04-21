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Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda 10 Nisan'daki sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası sosyal mesafe ihlalleri ve izolasyonun sağlanamamasının sonuçlarının da inceleneceği belirtildi.

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkalığında bugün toplanıyor. Öğleden sonra başlaması planlanan toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan, bugünkü toplantının ayrıntılarına ilişkin şunları ifade etti:

Henüz saati belli değil ancak bugün Koronavirüs ile Mücadele Bilim Kurulu'nun toplanmasını bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesini ve bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz.

'OLDUKÇA KRİTİK BİR TOPLANTI OLACAK'

Peki, Bilim Kurulu toplantısında neler ele alınacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki yol haritası ele alınacak. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası özellikle cuma günü bazı manzaralar ortaya çıkmıştı. Sosyal mesafenin ve sosyal izolasyonun sağlanmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntülerin üzerinden 15 gün geçti. Dolayısıyla o manzaraların bugüne ne gibi yansımalarının olduğu takip edilecek. Aslında Bilim Kurulu bunu da değerlendirmiş olacak. Oldukça kritik bir toplantı olacak. Koronavirüs vakalarında artış var mıdır ve bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, tüm bunlar masaya yatırılacak.

'UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİM DE DEĞERLENDİRİLECEK'

Bir diğer nokta tedavi görüp iyileşen hasta sayısında artış görüyoruz. İyileşen hasta sayısında uygulanan tedavi yöntemleri de önemli. Bunlar da tek tek masaya yatırılan başlıklar oluyor. Hangi hasta grubuna nasıl bir tedavi uygulanacağı değerlendirilecek. Uygulanan tedavi yöntemlerinden elde edilen verim de değerlendirilecek. Bu veriler Sağlık Bakanı Koca'ya iletilecek.

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak. Toplantının öğleden sonra gerçekleşmesini bekliyoruz. Ardından Sağlık Bakanı kameralar karşısına geçecek ve son koronavirüs rakamlarını açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
bilim kurulu koronavirüs Sağlık Bakanlığı

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