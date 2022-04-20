Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 20 Nisan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? 20 Nisan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. 20 Nisan tarihinde yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı.Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti." ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ TOPLANTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya ve Bursa'ya yaptığı saha gezilerinde Bilim Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının şimdiye kadar yapılanların en önemlisi olacağını ve maske kullanımıyla ilgili kararlar alınacağını belirtmişti.

27 Nisan'da yapılacak toplantıda, koronavirüsün Omicron varyantı ve yüksek aşılama oranları sebebiyle dünyanın bazı noktalarında kaldırılan karantina uygulamasının da ele alınacağı belirtiliyor. Bilim Kurulu'nun gündemindeki bir diğer önemli madde ise, içlerinde Kurul üyesi isimlerin de bulunduğu geniş bir grup uzmanın tepkisini çeken aşılama ve test oranlarındaki düşüş olacak.

VAKADA 10 AY GERİYE

Günlük vaka sayıları, en son geçen yıl kapanma tedbirlerinin uygulandığı temmuz ayında 5 binin altını görmüştü. 10 ayın ardından yine o tabloya dönülmesi ve ağır hasta sayısındaki düşüş yeni kararların en önemli gerekçesi olarak gösteriliyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatlik verilere göre, 4 bin 217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu. Bir günde toplam 162 bin 855 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 561 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,42 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 351 bin 467’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

