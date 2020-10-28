Bilim Kurulu Toplantısı ilk kez İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi düzenleniyor. Saat 17.00'da başlayacak olan Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca hastaneye geldi.

Bakan Koca toplantı öncesinde de Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Koronavirüs Bilim Kurulu vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışından yapacağı ilk toplantı olacak" dedi.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU, vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2020



