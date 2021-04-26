Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı için arayışlar başladı. Son açıklanan kararlara göre Ramazan ayında hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak, restoranlar ve kafeler bir ay boyunca sadece paket servis yapabilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu'nun yeni tedbir kararlarının ardından geçtiğimiz Perşembe günü toplandı. Ancak yarın toplanacak Bakanlar Kurulu öncesinde 26 Nisan Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun toplanması bekleniyor.

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

YENİ TEBİRLER AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.