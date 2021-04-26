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Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

26.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüs salgınında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısında. Kısmi kapanmada verilen sürenin dolması ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Kabine Toplantısı'nda belirlenecek yeni yol haritasında, üç hafta kapanma ve hızlı aşılanma hedefinin de masadaki seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı için arayışlar başladı. Son açıklanan kararlara göre Ramazan ayında hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak, restoranlar ve kafeler bir ay boyunca sadece paket servis yapabilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu'nun yeni tedbir kararlarının ardından geçtiğimiz Perşembe günü toplandı. Ancak yarın toplanacak Bakanlar Kurulu öncesinde 26 Nisan Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun toplanması bekleniyor.

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

YENİ TEBİRLER AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

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