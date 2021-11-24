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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

24.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Toplantıda aşılamadaki son durum, varyantlar, yerli aşı, vaka sayıları gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı sonrasında, toplantıda alınan kararların açıklanması için gözler Bakan Koca'da olacak. İşte detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Vatanadaşlar, koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu'nu yakından takip ediyor. Yerli aşı TURKOVAC'ın değerlendirilmesinin öngörüldüğü toplantıda 3. doz aşı da değerlendirilecek. Bilim Kurulu Toplantısı'nın saat kaçta ve ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son toplantı 10 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Salgındaki son durumun değerlendirileceği Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün (24 Kasım 2021 Çarşamba) 17.30'da başlayacağı öngörülüyor.

"İNSANLIK AŞIDA İSTEKLİ"

Geçtiğimiz günlerde aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci doz aşı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." açıklamasında bulundu.

  1. doz aşıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." diye yazmıştı.

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Fahrettin Koca bilim kurulu

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