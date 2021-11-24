Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Vatanadaşlar, koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu'nu yakından takip ediyor. Yerli aşı TURKOVAC'ın değerlendirilmesinin öngörüldüğü toplantıda 3. doz aşı da değerlendirilecek. Bilim Kurulu Toplantısı'nın saat kaçta ve ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son toplantı 10 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Salgındaki son durumun değerlendirileceği Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün (24 Kasım 2021 Çarşamba) 17.30'da başlayacağı öngörülüyor.

"İNSANLIK AŞIDA İSTEKLİ"

Geçtiğimiz günlerde aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci doz aşı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." açıklamasında bulundu.