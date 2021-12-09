Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.