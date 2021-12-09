HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

09.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısının tarihi merak konusu oldu. Toplantıda alınan kararlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı belirli aralıklar ile gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu toplantısında 3'üncü doz BioNTech aşılama takvimi, vaka sayılarındaki son durum ve yerli aşı süreci ve yeni varyant Omicron varyantının değerlendirilmesi bekleniyor. İşte merak edilenler...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta SMA Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Toplantının 9 Aralık Perşembe günü yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

SON TOPLANTI SONRASI BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Koca'nın paylaştığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

  1. Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

  2. Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.

  3. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

  4. Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

  5. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.