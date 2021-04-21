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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

21.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka oranlarının artışı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tedbirlere yön vereceği Bilim Kurulu Toplantısıyla ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda ölüm ve vaka sayılarında yaşanan artış sonrası, Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirlerin konuşulması bekleniyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Vaka oranlarındaki yükseliş sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tedbirlere yön vereceği Bilim Kurulu Toplantısıyla ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirlerin konuşulmasının beklendiği önemli toplantının saati ve günü araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN? BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ve kritik toplantının tarihi hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftalık gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı genellikle Çarşamba veya Perşembe günleri düzenleniyor. Fakat bu hafta yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Bilim Kurulu'nun 21 Nisan Çarşamba veya 22 Nisan Perşembe günü bir araya gelip, gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

AHEF 2. Başkanı Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde şu açıklamada bulundu; "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha da arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Bulaşıcılığın çok arttığı pikten bahsediyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.''


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu

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