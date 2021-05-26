Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar ne olacak?

Vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sorusunu merak ediyor. Yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı Bakan Koca başkanlığında ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları, aşılama ve normalleşme ile ilgili çeşitli konularda değerlendirmelerin yapılacağı Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başlamış durumda. Vatandaşlar merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanma gerçekleştirecek ve toplantının sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de bir açıklama yapacak. Dün yani 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan test sayısı 223 bin 104 iken, günlük olarak 9.375 vaka görüldü. Yine günlük hasta sayısı 693 iken vefat sayısı ise 175. Günlük iyileşen sayısı da 11 bin 192 olarak kaydedildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR NE OLACAK?

Bilim Kurulu toplantısında tam kapanma sürecinde uygulanan tedbirlerin verdiği sonuç ile kademeli normalleşmenin sonuçları değerlendirilecek. 1 Haziran sonrası bütün işletmelerin açılması, hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi gibi pek çok konuda istişare yapılacak. Toplum sağlığını riske atmadığı görülürse vatandaşın talep ettiği bu konularda düzenleme yapılacak.



