Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yasaklar kalkacak mı?

Video konferans yoluyla yapılacak Bilim Kurulu toplantısında aşı ve vaka sayıları ile ilgili görüşmelerin dışında tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği de masaya yatırılacak. 17 günlük tam kapanma döneminde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı bu akşam yapılacak…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans ile bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının arkasından saat 18:00’de açıklama yapacak.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Yasakların kalkıp kalkmaması Kabine Toplantısı ile belli oluyor. Bilim Kurulu ise yalnızca tavsiyelerde bulunuyor.

Ancak Bilim Kurulu toplantısında mutasyon, aşı tedariği ve aşı takvimi konularının masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.

24 SAATTE 336 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.