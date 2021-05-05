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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yasaklar kalkacak mı?

05.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca’nın başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşı tedariği, mutasyon ve aşı takvimi konularının gündeme geleceği ifade ediliyor. Tam kapanma döneminde vakaların da ele alınacağı bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yasaklar kalkacak mı?

Video konferans yoluyla yapılacak Bilim Kurulu toplantısında aşı ve vaka sayıları ile ilgili görüşmelerin dışında tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği de masaya yatırılacak. 17 günlük tam kapanma döneminde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı bu akşam yapılacak…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans ile bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının arkasından saat 18:00’de açıklama yapacak.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Yasakların kalkıp kalkmaması Kabine Toplantısı ile belli oluyor. Bilim Kurulu ise yalnızca tavsiyelerde bulunuyor.

Ancak Bilim Kurulu toplantısında mutasyon, aşı tedariği ve aşı takvimi konularının masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yasaklar kalkacak mıı

24 SAATTE 336 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca bilim kurulu

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