Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar geri mi gelecek?

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.30'da video konferans yoluyla yapılacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. İşte detaylar...

KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle restoran, kafe ve sinema salonları gibi yerlerde yeniden yüzde 50 kapasite kuralının gelebileceği gündemde yer alıyor. Aynı zamanda, mekanlara girerken 3. doz aşı şartının getirilmesi de konuşuluyor.

VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısı 430 bin 253'e ulaşırken vaka sayısı 74 bin 266 oldu. Vefat sayısı 137, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 137 milyon 213 bin 500'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 57 milyon 169 bin 119 iken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 51 milyon 996 bin 688 oldu.

KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak kararlaştırılmıştı.

