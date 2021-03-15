Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak?

Her hafta düzenlenen Bilim Kurulu toplantılarının özellikle son açıklanan risk haritası ve mutasyonlu virüslerin artması ile ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bakan Koca'nın önderlik ettiği Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar özellikle normalleşme adımlarının şekillenmesi için son derece önemli.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu toplantıları her hafta yapılıyor. Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının günü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Son Bilim Kurulu toplantısı 10 Mart 2021 Çarşamba günü düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Varyantlı yani mutasyonlu koronavirüs vakalarının artması ile Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu: