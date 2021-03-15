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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak?

15.03.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak?

Bilim Kurulu toplantıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında düzenlenmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi ile mücadele etmek için ülke genelinde uygulanmaya başlanan "kontrollü normalleşme adımları" kapsamında yeni gelişmelerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısı, bu hafta yeniden yapılacak. Varyantlı virüslerin yayılma hızının artması ile kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Her hafta düzenlenen Bilim Kurulu toplantılarının özellikle son açıklanan risk haritası ve mutasyonlu virüslerin artması ile ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bakan Koca'nın önderlik ettiği Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar özellikle normalleşme adımlarının şekillenmesi için son derece önemli.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu toplantıları her hafta yapılıyor. Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının günü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Son Bilim Kurulu toplantısı 10 Mart 2021 Çarşamba günü düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." dedi.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Varyantlı yani mutasyonlu koronavirüs vakalarının artması ile Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Bu açıklamalardan sonra birçok vatandaş kaldırılan kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

KOCA, "VİRÜSE YAYILMA FIRSATI TANIMAMALIYIZ" DEDİ

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla "yerinde karar" adı altında bütün ülkede gerçekleşen kontrollü ve kademeli normalleşme döneminin başladığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." sözlerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye olarak umut ya da kaygı dolu mesajlar yerine problemi tüm gerçekliği ile anlayıp sosyal hayatlarımızı buna göre sürdürmemiz gerektiğini de belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında
"Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz." uyarısında bulundu. Millet olarak virüse yayılma imkanı tanımamamız gerektiğini belirten Fahrettin Koca, yaşamımızın dinamizmini korurken bir yandan da kontrollü olmamız gerektiğini belirtti.

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Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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