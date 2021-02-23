Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı olacak mı?

Vatandaşların, Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Özellikle, bu hafta bilim kurulu toplantısı var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gerçekleşecek olan bir sonraki toplantıda vaka sayılarının “çok düşük” olarak geçtiği illerde kısıtlamaların esnetilmesine dair kararların ele alınması beklentiler arasında. Peki, bu hafta bilim kurulu toplanacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yapmıştı.

Tedbirlerle alakalı olarak vaka sayılarına göre “yerinde karar” dönemine geçileceğini belirten Bakan Koca, koronavirüse karşı en güçlü silah olarak aşıyı ve doğru bilgiyi göstermişti. Bakan Koca, “Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." bilgisini vermişti. Bir sonraki toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.