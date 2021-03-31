Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar mı alınacak?

29 Mart 2021 Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin yaptığı Kabine Toplantısının ardından gözler Bilim Kurulu'nun bir araya geleceği tarihe çevrilmişti. Bilim Kurulu toplantısının tarihi de netleşti.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba yani bu akşam saat 17.00'de toplanacak. Video konferans yöntemi ile yapılacak toplantının ardından ise yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Kritik Bilim Kurulu toplantısında artan vaka sayıları, aşılamadaki son durumu, dünyadan mutasyon bildirimleri ve virüse karşı yeni gelişmeler ele alınacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ KURUL TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLAMIŞTI

Son Bilim Kurulu Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini belirten Bakan Koca, İntranazal Covid aşısının (burundan sprey) Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını da açıklamıştı.

YERLİ AŞININ SON DURUMU PAYLAŞILMIŞTI

Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmaları ile ilgili, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler katediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz- 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz- 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz- 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz- 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz- 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

