BİLİM KURULU TOPLANTISINA ADIM ADIM! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu kararları ne olacak? Bilim Kurulu Toplantısında hangi konular konuşulacak?

Bilim Kurulu ne zaman yapılacak sorusu sorulmaya devam ediliyor. Son olarak 2 Mart'ta toplanan Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz hafta yapılacak toplantısı ertelenmişti. Bakan Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantı bu hafta gerçekleşecek. Toplantıda milyonları ilgilendiren maske konusu da gündeme gelecek. Peki, Bilim Kurulu maske zorunluluğunu kaldıracak mı? Bilim Kuruluna dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son açıklamaya göre Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan'da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek.' dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak." dedi.

Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

