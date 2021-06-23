Bilim Kurulu Üçüncü Doz Aşı Yapılması Tavsiyesinde Bulunacak Mı?

Corona virüsü salgınının seyrini değerlendirmek üzere Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

Bilim Kurulu toplantısı saat 17:30’da başlayacak ve Koca’nın saat 19’da kameralar karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. Toplantının gündeminde 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni döneme ait gevşetilen önlemler ve devam eden aşılama programı olacak.

Bilim Kurulu, aşılamada gelinen noktayı ve kamuoyunda süregelen üçüncü doz aşı yapılması konusunu masaya yatıracak. Uzmanlar daha önce iki doz Corona virüsü aşısı olanlara hatırlatma dozu olarak üçüncü bir doz aşı yapılmasının faydalı olacağını ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da TRT’de katıldığı bir televizyon programında antikor üretimini arttırmak için kendisinin üç doz aşı olduğunu söylemişti.

Bilim Kurulu ayrıca son dönemde dünya genelinde etkili olan Corona virüsünün Delta varyantının yayılmasını konusunu da değerlendirecek. Türkiye’de şu an görülen vakalar arasında Delta varyantının ne oranda bulunduğuna dair bakanlık herhangi bir açıklama yapmış değil.

Öte yandan dün itibariyle Türkiye’ye uçuşların başladığı ve yaz sonuna kadar 3-4 milyon turistin beklendiği Rusya şu an dünyada Delta varyantının en etkili olduğu ülkelerden biri durumunda.

Bilim Kurulu’nda ayrıca yerli aşı TURKOVAC’a yönelik gelişmeler de değerlendirilecek. İnaktif virüs aşısı olan TURKOVAC’ın insan deneylerine dün itibariyle başlandı.

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 214 vaka görülürken 57 kişi de hayatını kaybetti. Bugüne dek Türkiye’de 5 milyon 381 bin 736 kişi salgına yakalanırken resmi verilere göre 49 bin 293 kişi de hayatını kaybetti.

