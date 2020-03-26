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  4. Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

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