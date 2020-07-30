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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan canlı yayında bayram uyarıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 23:10 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bayramda koronovirüse karşı neler yapılması ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan canlı yayında bayram uyarıları

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Lütfen maskeli olalım, kurban etimizi dağıtırken de mesafemize dikkat edelim. Kapı çaldığında maskeli kapıyı açalım. Mümkünse de her dağıtım sırasında elimizi yıkayalım. Bayramlaşmada da aynı özelliklere dikkat etmemiz lazım. Bayram namazında kendi seccademizi götürelim. Namaz çıkışında bayramlaşmayı mesafeyle selamlaşarak geçirelim. Evimize geldiğimiz an el yüz yıkayarak üzerimizi değiştirelim. Bu dönem içerisinde maskeli olalım. Bayram ziyaretlerin mümkün olduğunca maskeli yapalım. Ne kadar kısa görüşebiliyorsak o kadar kısa süre içerisinde ayrılmamız lazım."

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