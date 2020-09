Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Biraz daha zamana ihtiyacımız var

'BU ARAŞTIRICILAR İÇİN UYARIDIR'

Prof. Dr. Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşı çalışmasının görülen istenmeyen etki nedeniyle durdurulmasının Türkiye'de yapılacak aşı çalışmalarına etki edip etmeyeceğine ilişkin şunları söyledi:

"İlk etapta olumsuz bir şey olarak değerlendirmemek lazım. O aşı çalışması Türkiye’de yapılmıyor. Bizde planlanan aşı çalışması diğer aşı ile ilgiliydi. Bu her halükarda araştırıcılar için bir uyarıdır. 'Bizde de böyle bir yan etki olabilir mi' diye aşıyı uygulayacak kişiler, aşı uygulanacak kişilere bilgi verilecek. Her gün o aşı yapılacak kişilere 'parmak ucunuzda karıncalanma', 'his değişikliği' var mı diye sorulacak. Bu şekilde değişiklikler oluyor. Olay çok ciddi ve aşı ile ilişkili olma ihtimali yüksek, o zaman Türkiye'deki için de 'biraz duralım, oradaki veriler netleşsin ona göre devam edelim' denilecek. Bu belki gerçekten aşı ile ilişkili; ama bazen şöyle olur; aşı olan kişi evine giderken trafik kazası geçirdi. Bu birinci uyarıdır. Ama ikinci bir kişi geçiriyorsa bu şöyle değerlendirilir; 'acaba benim yaptığım aşı öyle bir şeye neden oluyor ki kişi o an trafikte dalgın mı kalıyor', 'uyuklamasına neden oluyor da onun için mi trafik kazası geçiriyor?'. Bu hiç beklemediğiniz bir şeydir. Ama 'böyle bir etki olabilir mi' diye dönüp araştırılır, o zaman denir ki 'bu aşı böyle bir şeye neden oluyor'. O zaman şuna karar vermek lazım; acaba aşının faydası ne, riski ne? Şöyle bir değerlendirmeye gidilir, denilir ki 'aşı olduktan 24 saat sonra siz araç kullanmayacaksınız, trafiğe çıkmayacaksınız'. Baktık ki iş uzun ve ciddi o zaman da denir ki 'bu aşı trafiğe çıkması gerekenlere yapılmayacak'."