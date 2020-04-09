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  4. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Şimdi sigarayı bırakma zamanı

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Şimdi sigarayı bırakma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 18:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Wuhan'da yapılan araştırmada Covid-19 olup, sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Kara, "Şimdi sigarayı bırakma zamanı" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Şimdi sigarayı bırakma zamanı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmanın sonucunu paylaşarak, sigaranın etkisine dikkat çekti.

"ŞİMDİ BIRAKMA ZAMANI"

Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

ATESKARA

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