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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş için dışarıya çıkanlara ilişkin, "Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 büyükşehirde 2 günlüğüne uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından sokaklara çıkarak sosyal mesafe ve maske takma kurulanı hiçe sayarak alışveriş yapan vatandaşların görüntüleri izleyenleri tedirgin etmişti.

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Sağlık Bilimleri Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

"DÜN AKŞAM DIŞARI ÇIKTIYSAK 14 GÜN EVDE İZOLE KALALIM"

Prof. Dr. Kara, "Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim. Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" dedi.

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