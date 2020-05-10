Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'Hasta olmaktan kurtulamayacağım' düşüncesi başladı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle korktuğunu söyledi. Çelik, "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. Kendi yakınımız olan hastalar da oldu. Hastanede çalışan kişiler de oldu. Psikolojik olarak bir düşüklük oluyor. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesi ile bize geliyorlar" diye konuştu.

Hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değinen Çelik, "Hastanede çalışan bir arkadaşımız vardı. O da bu hastalıktan kurtulamayacak gibi bir his içine girmiş. Moral anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Psikolog arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bağışıklık sistemini asıl baskılayan şey bu korkudur. Cesur olmamız lazım. Tedbirli ve temkinli olalım ama cesur davranalım. Korktuğunuz zaman bağışıklık sisteminiz çok daha kötü şekilde baskılanacak ve çok daha kötü bir şekilde virüs ve bakterilerden harap olmuş olacak" dedi.