Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı

Gazi Üniversitesi Rektörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 1 Haziran'da tekrar faaliyete başlayacak kafe ve restoranlarda uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Demircan, yeni normalleşmeye geçildiğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada da var. Bunlar kontrollü açılma, kontrollü izin verme ve bir kredi tanıma gibi. Kurallara uyarsak, enfekte kişi sayısını artırmadan gidersek buralarda rahatlamalar olacak. Ama uyulmazsa yeniden kısıtlamalara dönüş olabilir" dedi.

AÇIK ALAN UYARISI



Prof. Dr. Demircan, kafe ve restoranlara gidecek olanların bu işletmelerin daha çok açık alanlarını tercih etmelerini isteyerek, "Sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve içerideyken yemek dışı zamanlarda maske takılmalı. El yıkamak, hijyen her zaman önemli. Metrekareye düşen insan sayısı ve ortamın havalandırılması bunları işleyeceğiz. Enfekte sayımız, vaka sayımız artarsa tekrar gözden geçirilir buraların açık kalması. Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok. 60 derecenin üzerinde yıkanmalı. Uygun yüzey, uygun maddeyse klorlu sularla temizlenmeli. Bunlara harfiyen dikkat edilirse o zaman bulaşma riski olmaz. Riski azaltmak için tek kullanımlık servis ürünlerini öneriyoruz. Biz hastanemizdeki yemeklerde de buna geçtik. Bu şekilde olunca bu riski otomatik bertaraf etmiş oluyoruz. İyi, dikkatli yıkanır, kullanılırsa o da bir alternatiftir; ama bu dönemde daha çok tek kullanımlık ürünleri tercih edersek o riski otomatik kaldırmış oluruz" dedi.