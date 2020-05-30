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Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, kafe ve restoranlara gidecek olanların bu işletmelerin daha çok açık alanlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı

Gazi Üniversitesi Rektörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 1 Haziran'da tekrar faaliyete başlayacak kafe ve restoranlarda uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Demircan, yeni normalleşmeye geçildiğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada da var. Bunlar kontrollü açılma, kontrollü izin verme ve bir kredi tanıma gibi. Kurallara uyarsak, enfekte kişi sayısını artırmadan gidersek buralarda rahatlamalar olacak. Ama uyulmazsa yeniden kısıtlamalara dönüş olabilir" dedi.

AÇIK ALAN UYARISI

Prof. Dr. Demircan, kafe ve restoranlara gidecek olanların bu işletmelerin daha çok açık alanlarını tercih etmelerini isteyerek, "Sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve içerideyken yemek dışı zamanlarda maske takılmalı. El yıkamak, hijyen her zaman önemli. Metrekareye düşen insan sayısı ve ortamın havalandırılması bunları işleyeceğiz. Enfekte sayımız, vaka sayımız artarsa tekrar gözden geçirilir buraların açık kalması. Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok. 60 derecenin üzerinde yıkanmalı. Uygun yüzey, uygun maddeyse klorlu sularla temizlenmeli. Bunlara harfiyen dikkat edilirse o zaman bulaşma riski olmaz. Riski azaltmak için tek kullanımlık servis ürünlerini öneriyoruz. Biz hastanemizdeki yemeklerde de buna geçtik. Bu şekilde olunca bu riski otomatik bertaraf etmiş oluyoruz. İyi, dikkatli yıkanır, kullanılırsa o da bir alternatiftir; ama bu dönemde daha çok tek kullanımlık ürünleri tercih edersek o riski otomatik kaldırmış oluruz" dedi.

'HAVUZDA VİRÜSÜN BARINMASI ÇOK OLASI DEĞİL'

Sezonun açılmasıyla tatile gidecek olanlara önerilerde bulunan Prof. Dr. Demircan, "Havuzlarımız eskiye göre daha dikkatli temizleniyor, dezenfekte ediliyor. İçinde virüsün barınması çok olası görünmüyor gibi. Fakat havuza giren insan sayısı önemli, havuza giren insanların enfekte olup olmadığı önemli. Yüzerken yan yana olma veya güneşlenirken dışarıda yan yana olma gibi unsurlar biraz ön plana çıkacak. Öksürme, hapşırma gibi şeylerde yakın yüzülüyor ise bulaşma olabilir mi bazı olasılıklar var. Havuzun hacmi küçük, giren insan çok olursa kirlenme denize göre çok olabilir. Yan yana çok yüzmemek, mesafeye dikkat etmek önemli. Havluların çok iyi temizlenmesi, yüksek ısıda yıkanması önemli. Kendi havlularımızı tercih edelim; ama otellerimiz de o konuda daha tedbirli önlemlerini almışlardır diye düşünüyorum. Şezlong, masa gibi çok kişinin kullandığı yerleri sık sık temizlemeye dikkat etmek gerek. Belki kullandığımız bir şezlongu bütün gün kullanabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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