Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan: Havuz yerine denizi tercih edin

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının azaldığını, ancak devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların, bu nedenle yeni normale geçişte kuralları çok net bir şekilde anlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Turan, bu kurallara uyulduğu takdirde, yeni vaka oranlarının azalmaya daha sonrasında tamamen sıfırlanmaya doğru gideceğini vurguladı.

'ISLAK ZEMİNLERDE VİRÜS CANLI KALABİLİYOR'



Doç. Dr. Turan, tatile çıkacak vatandaşları da uyararak, tek kullanımlık havlu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Turan, "Havlu gibi ürünleri bulunduğumuz alanın dışına, şezlong üzerine ya da bir yerlere bırakabiliyoruz. O nedenle bu açıdan tek kullanımlık havlu önerisinde bulunuyoruz. Bir kez kullandıktan sonra havlunuzu bir yerlere bırakıyorsanız steril kalma ihtimalinin olamayacağını unutmamak gerekir. O havlu üzerine başka biri tarafından bir enfeksiyon etkeninin ulaşma ihtimali yüksektir. Bu virüsün ne kadar süre hangi yüzeylerde canlı kalabildiğini artık biliyoruz. Virüsün yaşam süresi ıslak zeminlerde daha az olmakla beraber kuru zeminlerde daha fazla canlı kalabilmekte. Yaşam süresi sıcaklıkla da çok ilişkili. Suyun ısısı eğer normal ısı olarak adlandırdığımız bir ısıdaysa virüs canlı kalabiliyor. O nedenle ıslak zeminlerde de virüsün canlı kaldığını unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak o havluyu tekrar kullanmamayı bu açıdan öneriyoruz" dedi.