Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Bir araya geldiğiniz insanlar mutant virüse sahip olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüs sonrası yeniden düzenlenen takip ve izolasyon rehberini değerlendirdi. Prof. Dr. İlhan, “Hepimizin bildiği gibi artık 20’den fazla ilimizde 200’e yakın vatandaşımızda mutant virüs görüldü. Tabii bu sayı daha fazla da olabilir, haliyle tüm Türkiye’ye de yayılmış olabilir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı tarafından Salgın Yönetimi Rehberi’nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme şunu içeriyor; mutant virüse sahip hastaların izolasyonu 10 gün sürecek, 10 gün sonrasında da PCR testiyle izolasyonun sonlandırılmasına karar verilecek. Eğer 10 gün sonrasında alınan PCR testi negatif ise vatandaşlarımızın izolasyonu sonlandırılacak. Eğer 10 gün sonrasında PCR pozitifliği devam ediyorsa 48’er saatlik aralarla PCR testi tekrarlanacak ve ancak test sonucu negatif olduktan sonra vatandaşımızın izolasyonu sonlandırılacak” açıklamasında bulundu.

"BUNDAN SONRA DA DAHA AZ BULAŞIN OLMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR"

Mutant virüs ile enfekte olan ve hastanede tedavi gören hastaların birbirinden ayrı ve tek başlarına yatırılma kararının da alındığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, “Bir de hastanede tedavi görenler ile ilgili bir yaklaşım geliştirildi ki bu da çok doğru bir şey. Tedavi gören mutant virüs hastalarının tek başına yatmaları sağlanacak. Yanlarında başka hasta olmayacak. Bunun da nedeni yine hem bulaşın fazla olması hem de diğer hastalardaki koronavirüsler ile bir araya gelip, virüslerin etkileşip yeni bir mutasyona sebep olmaması. Çok doğru bir yaklaşım açıkçası bu. Bundan sonra da daha az bulaşın olması için çaba sarf ediliyor elbette” ifadelerini kullandı.