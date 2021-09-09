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  4. Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan üniversiteler için aşı çadırı önerisi

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan üniversiteler için aşı çadırı önerisi

09.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, üniversite öğrencilerine aşılarını olma yönünde çağrıda bulunarak, "Üniversite kampüslerinde aşılamaya önem verilebilir. Sağlık müdürlüklerimiz aracılığı ile illerde kampüsün yoğun yerlerine aşılama çadırları, aşılama birimleri çok rahat kurulabilir. Gençler gördükçe daha çok aşılanma eğilimde oluyorlar" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan üniversiteler için aşı çadırı önerisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağına vurgu yaparak, öğrencilere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Bu ay içinde pek çok üniversitemiz açılacak. Üniversitelerde bazı programlar uzaktan eğitime de devam edecek; ama ağırlıklı yüz yüze eğitim şeklinde olacak. Üniversite öğrencilerinin dışarıda daha çok sosyalleştiğini biliyoruz, kapalı ortamda daha çok bulunuyorlar. Gençlerimiz kapalı alanda bir araya gelmemeye önem göstermeli, geliyorlarsa maske takmalılar. Yurtlarda nasıl olacak, nasıl kalınacak, yatak mesafeleri bunlar kısa zaman içinde belli olacaktır. Aşı yaptırırlarsa kendilerinin daha korunaklı olacaklarını söylemek mümkün. 'Aşı olduk, dozlarımızı tamamladık' diye maskesiz dolaşmak, kapalı ortamlarda bir araya gelme bileşenlerinden de kaçınmaları gerekiyor. Üniversite kampüslerinde aşılamaya önem verilebilir. Sağlık müdürlüklerimiz aracılığı ile illerde kampüsün yoğun olan yerlerine aşılama çadırları, aşılama birimleri çok rahat kurulabilir. Gençler gördükçe daha çok aşılanma eğilimde oluyorlar. Bazen insanlar hizmet ayağına gelsin diye istiyor, bunun daha kolay olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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"OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA KALABALIK OLMAMALI"

Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrenciler ve velilere de uyarılarda bulundu. Kendi çocuklarını okula bırakırken şahit olduklarından örnek veren Prof. Dr. İlhan, "Sabah ben de çocuklarımı okullarına bıraktım. Türkiye'nin hemen her yerinde velilerimiz okul giriş ve çıkışlarında çok fazla kalabalık oluşturuyor. Özellikle küçük sınıfta olan çocuklar için bu kalabalığı haklı görmek gerekir belki; ama dışarıda beklerken de mesafeye ve maskeye dikkat edilmediğine şahit oluyoruz. Velilerimiz içinde aşısı olanlar da olmayanlar da olabilir, velilerimizin özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalık yapmaması gerekiyor. Bazı velilerimizin sigara içtiğine şahit oluyoruz, sigara dumanı ile koronavirüs bulaştığını biliyoruz; bunlara dikkat etmek gerekiyor. Girişlerde pek değil; ama çıkışlarda daha çok kalabalık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Oysaki vatandaşlarımız belli bir sıra ile çocuklarını okuldan alacak şekilde sıraya geçerlerse daha kolay olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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"TAM DOZ AŞI ÖNEMLİ"

Prof. Dr. İlhan, tam doz aşının önemine dikkat çekerek, "Aynı hane içinde diyelim ki karı koca arasında eşlerden biri aşı oldu diğeri olmadı onun enfekte olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle tam doz aşılı olmanın çok önemli olduğunu söylemek gerekir. Herkesin aşı olması doğru bir yaklaşım olacaktır. Aktif vakaların yüzde 81'i aşıları tam olmayan kişiler, çok ciddi bir rakam bu açıdan bakarsak. Vefatlarda durum çok aşı lehine açıkçası. Vefat edenlerin yüzde 90'ı hiç aşı olmamış ya da aşısı eksik kişiler. Tam doz aşının burada önemi çok daha fazla gözüküyor" diye konuştu.

(DHA)

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Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) yüz yüze eğitim
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