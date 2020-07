Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı

'KURBAN KESİMİNDE KALABALIK OLUŞMASIN'

Doç. Dr. Kayıpmaz boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kas eklem ağrısı gibi yakınmaları olanların sağlık kuruluşlarına başvurmak dışında dışarı çıkmamaları gerektiklerini de belirterek, "En ufak hastalık belirtisi olanlarda kurban dağıtım işlemlerinde de kesinlikle görev almamalılar. Çünkü bu dağıtım esnasında belirtileri olan kişilerin dağıtımda görev alması hastalığın birçok haneye yayılmasına vesile olabilir. Mutlaka maskeyi, mesafeyi et dağıtımı sırasında da korumak lazım. Yine belki tekrar tekrar söyleyeceğiz; ama kurban kesim alanlarında da kalabalık oluşmamasına dikkat edilmesi lazım. Kurban kesim alanlarında randevulu sisteme geçmek uygun olacaktır. Her aileden de belli sayıda bireylerin bu alanlarda yer alması ve kurban kesimi esnasında da her aileden birden fazla kişinin kesim alanında kurbanın başında olmaması lazım ki hastalık gücünü temastan aldığı için hastalığın yayılmasına biz uygun ortam sağlamış olmayalım" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, şu anda okulların açılmasının ertelenmesi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek, "Artık bizim kısıtlamalara göre değil de bu yeni düzene göre okulların açılmasını da adapte etmemiz lazım. Elbette okulları açacağız; çünkü bu hastalığın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ama bununla ilgili değişik alternatifler de gündemde. Ağustos ayındaki vaka sayılarına göre bir değerlendirme yapılacaktır. Ve okulların hangi ilkeler çerçevesinde açılacağı; önce hangi okulların açılacağı ya da ne kadarının uzaktan eğitimle sürdürüleceği bunların hepsi ağustos ayının sonu gelmeden oluşacak vaka sayılarına göre Milli Eğitim Bakanlığımızca belirlenecektir" dedi.