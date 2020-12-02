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  4. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan korkutan açıklama: Hayatını kaybeden genç hastalarımız var

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan korkutan açıklama: Hayatını kaybeden genç hastalarımız var

02.12.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son zamanlarda artan vaka sayılarında özellikle gençlerin de olduğuna dikkat çekerek, "Hastalığın daha çok 25- 49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz." dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, genç hastaların da altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi gördüklerini belirterek "Ne yazık ki hayatını kaybeden genç hastalarımız var, oluyor" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, son zamanlarda ülke genelinde artan vaka sayılarının içerisinde gençlerin fazla olduğuna dikkat çekti. Dünyada vaka sayısının 63 milyonu geçtiğini, 1 milyon 465 binden fazla insanın da hayatını kaybettiğini belirten Kayıpmaz, "Ülkemizde baktığımızda her gün yaklaşık 30 bin yeni vakamız var. Bunların içerisinde ağır hasta sayısı dün itibariyle 5 bini geçti. Ağır hasta sayımızda da artış var. Bir yandan önemli bir veri bize gösteriyor ki; Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Durum Raporu’nda yer alan bir veriye göre hastalığın daha çok 25-49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştığını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki kişiler dediğiniz aktif iş hayatı içerisinde kişiler, aktif sosyal yaşantının içerisinde kişiler, günlük insan hareketliliğinin içerisinde yoğun olarak bulunan kişilerdir. Doğal olarak da bu kişilerde sizin hastalık tanısı koyma olasılığınız daha yüksek hale geliyor. Testler de şu an 170 bini geçmiş durumda. Hastalık, 25-49 arasında daha sık görülmeye başlandı, hastalar ağırlaştı. Bunu kendi klinik tecrübemizden yola çıkarak söylüyorum" dedi.

'HAYATINI KAYBEDEN GENÇ HASTALARIMIZ OLUYOR'

Kayıpmaz, daha önceden genellikle kötü durumda gelen kişilerin 65 yaş ve üzerindeyken şimdi artık gençlerde de bu hastalığın kötü seyredebildiğini gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Genç hastalarımız da var. Genç hastalarımızdan altta yatan hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatarak tedavi görüyor. Ne yazık ki bazen de hayatını kaybeden genç hastalarımız oluyor. Yani gençlerin şöyle düşünmemesi lazım; 'bu hastalık gençlere bir şey yapmıyor. Ben rahatça dolaşabilirim. Benim kurallara uymama gerek yok' gibi yanlış bir kanıyla hareket edilmemesi lazım. Özellikle gençler, iş yaşantısı ve insan hareketliliği içerisinde daha aktif olduğu için, her birimizden daha fazla dikkat etmeli. Bir diğer sebep de gençler hastalığı evdeki büyüklerine götürebilir. Evdeki büyükler hasta olduğunda onların zaten hastalığı ağır seyretme, ağır geçirme ihtimali daha yüksek olduğu için de buna ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor’’

(DHA)

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