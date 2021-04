Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan Ramazan ayı için ek tedbir açıklaması

"AŞI OLANLARDA HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME İHTİMALİ, OLMAYANLARA GÖRE ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Aşılamanın pandemi ile mücadelede en etkin korunma yöntemlerinden biri olduğunu hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Aşılamayı başarılı olarak yürüten ülkelerde, toplum bağışıklığının artık istediğimiz düzeylere ulaştığını ve vaka sayılarının giderek düşüşe geçtiğini görüyoruz. Aşı burada her türlü tereddüt bir yana bırakılarak, bizim pandemi ile mücadeledeki en önemli aracımız. Ön yargılar olabilir, tereddütler olabilir, ama bunları gidermek de bilim insanlarının tavsiyeleri ile olacaktır. Bu arada her aşının, dünya üzerinde kullanılan her türlü aşının, pandemi ile mücadelede çok değerli ve bir o kadar da emek verilerek, güvenlik ve etkinlik testlerinden geçerek piyasaya sürüldüğünü vurgulamamız lazım. Ondan dolayı bulabildiğimiz her aşı bizler için değerlidir. Çünkü biz biliyoruz ki, bu aşıları olanlarda hastalığı ağır geçirme ihtimali olmayanlara göre çok daha düşük. Hala daha kendilerine aşı tanımlandığı halde aşı olmayan kişiler var. Onlara da bu aşıları çekinmeden güvenle olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir virüs ile karşılaştıkları takdirde bu hastalığı daha hafif atlatabilsinler diye. Çünkü daha önceden vurulmuş bir aşı vasıtasıyla vücudun bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyor ve ona göre de kendini hazır hale getiriyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla aşı sırası gelen bütün insanlarımıza aşılanmalarını bir kez daha hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.