Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yarıyıl tatili öncesi uyarı

Kayıpmaz, "Yaklaşık 7 haftayı geride bıraktığımız kısıtlamaların yeni vaka, hasta ve ağır hasta sayılarına önemli ölçüde düşüşe neden olduğunu görüyoruz. Günlük vefat sayılarımız ne yazık ki hala yüksek seyretmekle birlikte önümüzdeki günlerde bu sayının daha da azalacağını öngörebiliyoruz. Ayrıca uzun bir aranın ardından 11 Ocak’ta iyileşen vaka sayısı, yeni tanı konan vaka sayısını geride bıraktı. Bu da sevindirici bir gelişmedir." diye konuştu.

Eylülden sonra kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesinin de etkisiyle vaka sayılarının nisan ayı rakamlarının üzerine çıktığını, bunun üzerine tekrar bazı tedbir kararları alındığını anımsatan Kayıpmaz, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gösterilen uyumun vaka sayılarındaki azalışa olumlu yansıdığını anlattı.

Salgında yaklaşık bir yıllık sürenin geride bırakıldığını, etkisi sürdüğü için kısıtlamaların devamının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kayıpmaz, "Bu süreçte elbette esnafımız müşterilerinden, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarından ayrı kalmanın sıkıntısını yaşıyor olsa da sağlık ve insan hayatı söz konusu olduğunda akan sular durmak zorunda." dedi.

"YARIYIL TATİLİ ÇEKİRDEK AİLE OLARAK PAYLAŞIMLARIN ARTACAĞI GÜNLER OLMALI"

Doç. Dr. Kayıpmaz, bu hafta sonu okulların yarıyıl tatiline gireceğini hatırlatarak bu süreçte daha fazla tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Hem sektörün, hem sağlık çalışanlarının hem de tüm vatandaşların salgının etkisini azaltmak için büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Kayıpmaz, şu ana kadar büyük emekle elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi için herkesin sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Alınan tedbirler ve kısıtlamalardan çok olumlu sonuçlar elde edilmeye başlandı. Yarıyıl tatili için şu an yeni bir karara ihtiyaç olmasa bile mevcut tedbirlere uyum konusunda tereddüt gösterilmemeli.