Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ikinci dalga açıklaması

Son açıklanan yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşların ikinci dalga başladığı yolunda endişeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, Show TV’de katıldığı bir televizyon programında, önemli ölçüde etkili ikinci bir dalga beklemediğini dile getirdi.

Bu süreçte yeni vaka sayılarında dalgalanmaların olabileceğini söyleyen Özlü, “Bu şekilde ki dalgalanmalar, bu virüs kendi kendine mutasyon geçirip durduruncaya kadar ya da aşısı bulunup insanlar aşıyla bu salgını durduruncaya kadar olacaktır” dedi.

İKİNCİ DALGA ETKİLİ OLMAZ

Kovid-19’un grip ve H1N1 gibi mevsimlik bir hastalık olma ihtimalinin de olduğunu açıklayan Özlü, “Hiç bir pandemide ikinci dalga birinci dalgadan çok daha etkili olmaz. Ama bu konuda dikkatsizlik gösteremeyiz. Şu an ilk dalgayı yenebiliyoruz, kontrol altına aldık. Ne yapacağımızı toplum olarak öğrendik. İkinci dalga olsa bile bunun birinci dalga kadar büyük böyle travmatik olmayacağını düşünüyorum. Birinci dalganın tamamen bitip ikinci dalganın çıkacağını da düşünmüyorum” diye konuştu.