Bilim Kurulu Üyesi Özlü, normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kuralların 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit olduğunun altını çizen Özlü, "Normalleşme süreci 1 Haziran’dan sonra hız kazanıyor. Herkeste bir endişe var salgın başa döner mi? Vaka sayılarımız artar mı diye. Endişe duymakta haklısınız. Endişe bizi tedbir almaya yöneltir. Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım. Aslında kural dediğimiz şey çok basit. 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit. Maske, mesafe ve hijyen. Bunu herkes uygulamalı. Sadece benim uygulamam yeterli değil. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Hepimiz birlikte bunları uygulamalıyız ki etkili olsun. Kendimiz uygulayacağız uygulamayan varsa nazikçe uyaracağız. Bunu uygulayan kişiler, müesseseler, kurumlar, işletmeler, mağazalar onları tercih edeceğiz. Uygulamayan, dikkate almayan, kurallara uymayan işletmelerden mal ve hizmet almamaya çalışacağız. Onları nazikçe uyaracağız. Bu işletmeler hakkında puanlamalar yapacağız ki bu şekilde toplumsal duyarlılık oluşsun. İyileşme sürecine hepimiz katkı sunalım" diye konuştu.