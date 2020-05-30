HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Özlü, normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran’da başlayacak normalleşme sürecinin sadece bizde değil bütün dünyada başladığını vurgulayarak "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kuralların 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit olduğunun altını çizen Özlü, "Normalleşme süreci 1 Haziran’dan sonra hız kazanıyor. Herkeste bir endişe var salgın başa döner mi? Vaka sayılarımız artar mı diye. Endişe duymakta haklısınız. Endişe bizi tedbir almaya yöneltir. Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım. Aslında kural dediğimiz şey çok basit. 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit. Maske, mesafe ve hijyen. Bunu herkes uygulamalı. Sadece benim uygulamam yeterli değil. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Hepimiz birlikte bunları uygulamalıyız ki etkili olsun. Kendimiz uygulayacağız uygulamayan varsa nazikçe uyaracağız. Bunu uygulayan kişiler, müesseseler, kurumlar, işletmeler, mağazalar onları tercih edeceğiz. Uygulamayan, dikkate almayan, kurallara uymayan işletmelerden mal ve hizmet almamaya çalışacağız. Onları nazikçe uyaracağız. Bu işletmeler hakkında puanlamalar yapacağız ki bu şekilde toplumsal duyarlılık oluşsun. İyileşme sürecine hepimiz katkı sunalım" diye konuştu.

"BU VİRÜSLE BERABER YAŞAYACAĞIZ"

"Bu virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa aylarca, yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bunu yaparken virüse tekrar fırsat tanımayacağız" diyen Özlü, "Normalleşmek zorundayız. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu sadece biz değil bütün dünya yapmak zorunda. Zaten yapıyorlar. Bu normalleşme süreci sadece bizde değil bütün dünyada başladı. Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak. Bu virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa aylarca, yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bunu yaparken virüse tekrar fırsat tanımayacağız. Salgını tekrar başlatmayacağız. Bu mümkün. Nasıl ki, ateşten yanarız diye ateşe kullanmayı bırakmıyoruz, sıcak bir şeyi tutarken nasıl kalın bir eldiven veya maşa kullanıyoruz. Aynı şekilde virüse rağmen maske, mesafe ve hijyen ile korunarak her işimizi yapabiliriz. Bu kurallara uymak koşulu ile her türlü normal hayatımıza dönebiliriz. Endişe duymakta haklısınız ama bu endişe bizi tedbir almaya götürüyorsa faydalı bir görev yerine getirecektir. Normale hepimiz alışacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Tepki çeken görüntüTepki çeken görüntü
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...

En Çok Okunan Haberler

Zalim İstanbul'da şok ayrılık! "Hayatta kalmak önceliğimdir"

Zalim İstanbul'da şok ayrılık! "Hayatta kalmak önceliğimdir"

1 Haziran'da açılıyor! Gidecek olanlara uyarı geldi

1 Haziran'da açılıyor! Gidecek olanlara uyarı geldi

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik tepki çekti

Tepki çeken görüntü

65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı

65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Erdoğan'a hakaret eden dernek başkanına hapis cezası

Taksim'de yabacı uyruklu kişi polisi görünce kendini yere bıraktı

Polisi görünce kendini yere bıraktı

İzne gelen askeri öldüren şüpheli: Küfretti, rastgele ateş ettim

İzne gelen askeri öldüren şüpheli: Küfretti, rastgele ateş ettim

İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.