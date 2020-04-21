HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 23:18 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin, ''Önümüzdeki 7 ile 10 gün içerisinde en tepe noktaya gelip sonrasında da ufak ufak aşağıya inme zamanımız geliyor’’ ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programı canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kara, son 4 ila 6 gün içindeki yeni tanı konuların vaka sayısının 4 bin bandına sabitlendiğini hatırlatarak, "Bu bizim için iyi bir durum. Önümüzdeki 7 ile 10 gün içerisinde en tepe noktaya gelip sonrasında da ufak ufak aşağıya inme zamanımızın geldiğini gösteriyor. İzolasyon kurallarına tam olarak uyar, sosyal mesafeye dikkat eder ve söylediğimiz hijyen kurallarına da dikkat edersek" dedi.

"BAYRAM SONRASI BİRAZ DAHA RAHATLAMA OLACAK GİBİ DURUYOR"

Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Hastaneye başvurularında ve yoğun bakıma geçiş oranımızda azalma var. Hastaneye yatırılan insanların, yoğun bakıma geçiş oranı azalmış oldu. Hastaneye yatırdığımız hastaların artık daha azı yoğun bakıma gitme ihtiyacı hissediyor. İyileşme rakamlarımız yükseliyor çünkü çok erken ilaca başlayabiliyoruz. İlacımız mevcut. Test kapasitemiz 60 bin, 70 bin civarında ama 30 bin civarında kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Test yapmak konusunda da azalma var.

Rakamlarımızı daha aşağıda tutabilir miydik? Bir miktar belki daha aşağıda tutabilirdik. Keşke insanlarımızın hiçbirini kaybetmesek. Daha acısı olmaması için iyi yoldayız. Büyüklerimizi evde tutmayı başarıyoruz ve biraz daha bu durum sürecek. Bayram sonrası biraz daha rahatlama olacak gibi duruyor.

Bizler işimizi isteyerek severek yapıyoruz. Sevdiklerini, çocuğunu veya ailesini uzun süredir görmeyen birçok sağlık çalışanı var. Hep beraber kurallara uyarsak, sağlık çalışanlarına saygı duyarsak Türkiye bu işi başardı deme şansına sahip olacak.''

MARKETLERİN AÇILMASI RİSKLİ Mİ?

Atilla Güner’in 'Perşembe ve Cuma günü marketlerin ‪sabah saat 09:00 ile ‪14:00 arası açık kalacak olması, vaka sayısını tetikler mi?’ sorusuna Prof. Kara şu yanıtı verdi:

''Vatandaşlarımızın bu işin önemini anladığını düşünüyorum. Marketlerin önünde sıraya giren insanlar hem maske takıyor hem de sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Biz bunu devam ettirebilirsek, marketlerin açık olması avantaj. Hepimiz virüs taşıyor olabiliriz. İhtiyaçlarımızı karşılayabileceğiz.

Kullandığımız klimanın belirli aralıklarla filtresini temizliyorsak hiçbir sorun yok. Gittiğiniz bir marketteki klima havayı üflediği için sizinle beraber aranızda mesafe bulunan bir kişideki virüsü biraz daha öteye üfleyebilir. Böyle durumlarda da sosyal mesafenin en az 2 metre olması gerekir.''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
İzmir'de 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktıİzmir'de 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktı
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

Manisa'da heyecanlandıran görüntü! 3 gün üst üste...

Manisa'da heyecanlandıran görüntü! 3 gün üst üste...

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'sondaj' tepkisi

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

İzmir'deki cezaevinde 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktı

İzmir'de 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktı

AFAD: Karantinadaki vatandaşlardan 30 bin 808’i tahliye edildi

AFAD açıkladı: Karantinadaki 30 bin 808 kişi tahliye edildi

Nevşehir’de bir köy karantinaya alındı

Nevşehir’de bir köy karantinaya alındı

Silivri'de güvercinlerin bulunduğu barakada yangın

Güvercinlerin bulunduğu barakada yangın!

Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

3 yaşındaki Kader'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.