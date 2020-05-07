HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüs bitmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'nin normalleşme sürecini değerlendirirken, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bitmeyeceğini, toplumda dolaşmaya devam edeceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüs bitmeyecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programında soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak konuşan Azap, virüsün bitmeyeceğini ve toplum içinde dolaşmaya devam edeceğini söyledi.

"BİREYSEL TEDBİRLER BİRKAÇ YIL SÜRECEK"

Yanlış bir algı var. Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.

Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım.

Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya’da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.

"ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırıİBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Diğer Haberler
Son dakika: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı!

İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

İBB Sözcüsü Ongun duyurdu! Askıda fatura sistemine siber saldırı

Artvin ve Rize için 'rehavet' uyarısı

Artvin ve Rize için 'rehavet' uyarısı

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı

Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.